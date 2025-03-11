大熊貓孖寶疑玩太癲　家姐「傷眼皮」滴眼藥水　網民：太曳了

「去玩！去癲！嚟OCEAN PARK！」但玩得太痲未必是好事，熊貓亦一樣。港產大熊貓龍鳳胎日日在海洋公園玩着與公眾見面。不過「家姐」、「細佬」近日疑似玩得太癲，令家姐的眼皮受傷。經動物護理及獸醫團隊檢查後，家姐需要滴眼藥水治療。公園說家姐現已經無大礙，預料傷口將會自然愈合。不少契爸契媽留言說，兩姐弟「太曳了」，叫牠們不要玩得太瘋癲，又感謝海洋公園動物護理及獸醫團隊「奶爸奶媽」悉心照顧。

海洋公園最新公布影片，見到家姐、細佬大玩相撲，細佬用熊掌拍向家姐。其後片段見到家姐的右眼「見紅」，疑似兩姐弟玩得太興奮，令家姐的第3眼皮結膜受傷。公園獸醫團隊抱着家姐，並手持可發光的檢驗儀器，檢查牠的眼皮狀況，確定家姐的眼球無受傷，傷口將會自然愈合。

家姐治療期間需滴眼藥水。其後，公園表示家姐第3眼皮受傷的部分愈合良好，已毋須再滴眼藥水。但團隊目前下眼皮瓣依然明顯，受傷的眼皮有可能持續存在，只是無影響視力，家姐亦無不適行為，暫時毋須進一步治療。

有契爸契媽留言指，「家姐細佬唔好玩得咁癲呀」，祝福家姐眼睛快點康復；亦有網民認為家姐要戴護目鏡保護自己；另有網民認為細佬要定時剪指甲保護家姐。不過亦有網民認為小朋友玩樂難免受傷，大家毋須太緊張。他們又感謝奶爸奶媽及獸醫悉心照顧兩隻大熊貓。