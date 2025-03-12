警扣查2100公斤含二氧化硫沙姜　6人落網

四川雅安市警方近日破獲一宗生產、銷售不符合安全標準食品案件，查扣大量含二氧化硫的沙姜2,100公斤，帶走6人調查，涉案金額超過100萬元人民幣（約108萬港元）。二氧化硫是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂，有廠家違規超標使用，以達到漂白、防腐等效果。

雅安市天全縣公安局周一（10日）發布消息，縣市監局進行食品安全專項抽查，在在一間店舖內發現有問題的沙姜後，警方循線調查至廣西境內。經成都市華測檢測技術有限公司檢測發現店內銷售的沙姜檢出二氧化硫食品殘留量為每公斤含0.810克，已違犯不能檢出二氧化硫殘留的要求。涉事店舖因生產、銷售不符合安全標準，當局去年10月立案偵查。

警方調查發現涉事店舖的沙姜從成都宋某某手中購買，遂循線將其逮捕，最終在廣西玉林市逮捕在自家作坊熏製和銷售的張、黎2人。警方認為本案的涉案人員長期從事相關行業，涉及生產、銷售多環節，層級複雜、涉及人員眾多，遍布四川、廣西多個省份，其社會危害程度不容小歔。目前警方已逮捕1人，5人獲取保候審。