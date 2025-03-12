安徽本地化部署DeepSeek滿血版　全國首次

安徽省數據資源管理局周一（10日）公布，當地率先在全國省級層級，完成人工智能（AI）模型DeepSeek滿血版（671B）本地化部署，推出無差別綜窗、公文寫作、語音轉文字等16個典型應用，並在全省試用推廣。

在AI技術支持下，安徽省可有效解決企業群眾辦事服務問題等，可根據用戶特徵、使用習慣精準匹配辦事需求。為推廣DeepSeek等技術應用，當地未來還將統一提供模型管理、知識庫、接口調用等大模型能力支撐，圍繞政務服務、基層減負、產業發展、公文助手、輔助辦公、AI問數等領域，建立大模型場景應用動態拓展機制，鼓勵優質企業參與場景共建，強化常態化安全監測，形成大模型應用良好生態。

數據資源管理局相關負責人介紹，利用DeepSeek和星火大模型能力實現語音轉寫、一鍵校對和摘要生成等功能，兩個小時的會議錄音，傳統人工方式錄音校對整理可能需要耗費5個小時以上，現在通過大模型語音識別、一鍵校對，20分鐘內即可完成，極大提高公務人員整理會議錄音、起草會議紀要等工作效率。