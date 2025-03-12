日本爆紅產品Y1000攻港！　成海外首個銷售地區

香港人生活節奏急促，失眠問題可謂非常普遍，根據一所本地大學去年的調查發現，4,200名受訪中有41%的平日睡眠時間少於7小時，甚至有機構推算全港多達220萬人受失眠困擾。而一向以改善腸道健康為口碑的益力多公司近年致力研發新產品，令大眾更關注睡眠對身心健康的重要性，例如早前日本益力多推出全新系列「Y1000」，所含的益生菌代田株數量高達1,000億個，除了改善腸道健康外，據說還可改善睡眠質素和緩解壓力，一次過解決三大都市病。原本僅限日本發售的「Y1000」更即將進軍香港，成為首個海外銷售地區，各位不用遠赴當地也能輕鬆買到。

益力多於 2021 年 10 月起率先在日本推出全新系列「Y1000」，上架後廣受好評，掀起連串搶購和炒賣潮，甚至連店舖都供不應求，由於需時生產補充貨源，令市面上一支難求！日本益力多中央研究所食品研究所室長松田一乘博士指：「產品的最大特色在於，每支均含有高達1,000億個益生菌代田株，代表每1毫升就含有10億個，比原味益力多高出 10倍分量，有『 益力多史上最高密度的益生菌代田株』之稱。」當中的益生菌代田株能直達腸道，促進腸臟蠕動，為腸道築起健康屏障。

除了便秘之外，不少人也飽受失眠問題困擾，不但會影響情緒和工作表現，長遠而言更會增加憂鬱和認知等風險。松田博士謂經多項臨床實驗證實，「Y1000」對健康有一定幫助，當中含有的高密度益生菌代田株有助抑制因壓力引起身體不適，讓大家睡得更深、更沉，持續每日飲用可明顯改善睡眠質素和緩解壓力。另外，松田博士補充：「最新的研究發現接受化療手術前的患者飲用此產品，可有助改善腸道菌叢平衡和腸道環境。」

益力多的主要成分「益生菌代田株」，是創辦人代田稔博士於1930年進行醫學研究的過程中培養而成，並於1935年作為益生菌飲品的益力多推出市面發售，至今已擁有 90 年歷史，目前在全球40個國家及地區熱賣中，每日合共銷售量約4,000萬支。香港益力多扎根本港已56載，自1969年起與香港人共同成長，始終秉持「以腸道健康守護大眾」的理念。品牌旗下經典產品「益力多」及高纖低糖配方「益力多 LT」，多年來深受家庭客群的信賴。至於新成員「Y1000」，我們將繼續陪伴大眾邁向健康的新篇章。這次日本益力多突破性研發出「Y1000」，可說是嶄新創舉，建議每日飲一支，並冷藏於10℃以下確保其品質安全及功效。