美媒：中美各說各話　貿易等議題卡在低層級對話

美國傳媒周二（11日）引述知情人士報道，美國和中國在貿易及其他議題各說各話，未能就最佳進展方式達成一致，導致對話卡在較低層級，目前未有兩國領袖親身會面的計劃。

知情者指，美中兩國的代表有接觸，但北京官員認為美方沒有交代預期中方在芬太尼採取甚麼具體行動以換取美國撤銷對華關稅，華府上周向中國貨加徵第二輪額外關稅令兩國的工作層級官員措手不及。特朗普政府否認沒有就芬太尼問題給予清晰要求，白宮已透過中國駐美大使謝鋒在內的中國外交官傳遞信息，包括要求中國停止向墨西哥出口芬太尼前體、走私芬太尼者可被判處死刑、官媒《人民日報》頭版刊登文章譴責芬太尼貿易等。白宮官員表示，美國已向中國清晰表達預期。

報道續稱，中方傾向讓中共中央政治局委員兼外長王毅與美國國家安全顧問沃爾茲建立溝通渠道，類似與拜登政府時期的做法，惟王毅上月到紐約出席聯合國會議時，沒有特朗普政府官員接觸他，中方認為這是失去建立重要秘密管道的機會。復旦大學美國研究中心主任吳心伯指出，北京對無法與華盛頓建立可信的溝通管道感沮喪，特朗普政府未知到底想從中國得到甚麼，而且沒有連貫的政策。

知情人士表示，北京要求官員們保持冷靜，並對美國關稅採取戰略報復，部署對大豆徵稅等有針對性措施，避免在中國國內產生反彈，同時為特朗普的支持者帶來痛苦，但中方的耐心正受到考驗。清華大學國際安全與戰略研究中心主任達巍表示，中國願意對非法生產芬太尼前體的企業和個人採取司法行動，但美國尚未提供確鑿的證據。他補充，中方也認為美國對芬太尼的態度非常片面，並希望同時解決芬太尼的使用問題，因為如果不解決使用問題，即使中國停止出口前體，其他國家也會填補缺口，而事實上芬太尼前體不僅來自中國、墨西哥和加拿大，還來自其他幾個國家。

美媒又提到，特朗普宣布兩輪關稅的時間點讓中國感到惱火，首輪10%附加關稅恰逢農曆新年，當時幾乎所有政府官員都在休假。第二輪額外10%關稅則在中國召開兩會前夕，被視為發出了不好的信號。另外，中國對美國不承認它遏制芬太尼貿易的努力感到不安。

中國明白需要向特朗普表明願意提供甚麼，例如承諾增購能源和農業等美國商品，也可以承諾投資美國製造業，並讓美國投資中國服務業。對於美國來說，在任何與中國的對話中，華府希望處理5大主要問題，分別是芬太尼、北京履行中美首階段貿易協議、中方協助在美國本土創造就業崗位、確保美元在全球貿易的核心地位、支持俄烏終戰，中國影片分享平台抖音海外版TikTok的前景也可能是議題之一。