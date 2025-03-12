防解放軍「由演轉戰」　台下周開展立即備戰操演

台灣防務部門首長顧立雄日前透露，台軍除對大陸灰襲作戰研判分級，也計劃以「立即備戰操演」應對。相關人士周二（11日）向台媒證實，台軍這項任務將自下周一（17日）起首度展開，為期5天。台防務部門周三（12日）通報，過去一天偵獲大陸11架軍機、7艘軍艦、1艘公務船持續在台海周邊活動，部分軍機逾越海峽中線，從四面侵擾。

報道指，今年以來解放軍機艦在台海周邊活動未減，近期更疑似出動權宜輪破壞台灣海底電纜，持續擴大「灰色地帶」襲擾。相關人士證實，台軍將從下周一起實施「立即備戰操演」，是該政策公布後首次實施，預防解放軍「由演轉戰」。期間三軍部隊將提高戒備，應對解放軍實質行動，並採取實兵實地演練，各作戰區主戰部隊將進駐戰術位置，但不會實彈射擊。由於今次屬全面性操演、不分擔負戰備與否，因此也被外界視為今年「漢光41號」演習的暖身操。

台軍資料顯示，周二上午6時至周三上午6時，11架次大陸主、輔戰機、無人機及直升機於台海周遭活動，其中5架次逾越海峽中線，並進入台灣北部、西南、東部空域騷擾，形成繞島擾台。台防務部門強調，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。