廸士尼倉庫失300萬元電子器材　涉職員監守自盜　3男子被捕

昨日(11日)下午5時許，香港迪士尼樂園貨倉經理報案，指上址有18箱電子器材遭人盜去，總值300萬港元。失物包括網絡交換器、防火牆設備及電視遙控器等。警員經調查後，揭發貨倉的電腦技術員疑監守自盜，偷走該批電子器材。

消息稱，警員翻查倉庫外閉路電視片段，發現拍下一輛私家車於本月1日至7日期間曾到過貨倉，該車由貨倉的一名電腦技術員登記，惟該名電腦技術員已沒有返回貨倉工作。警員相信該名電腦技術員偷走18箱電子器材，於昨日在大埔區進行埋伏，以涉嫌「爆竊」拘捕該名姓鄭(28歲)男子。

警員經進一步調查，得知被捕男子將18箱電子器材，先後分3次出售予深水埗區一間回收店；回收店負責人以30萬港元的價格購買了該批電子設備，明顯低於市價。人員在回收店起回5箱電子設備，並以涉嫌「處理贓物」罪拘捕回收公司的姓蔡(25歲)男負責人。調查顯示，蔡男透過社交平台，已將7箱電子設備以18萬港元的價錢，售予一名不知名的買家，而另外6箱則以12萬港元售予其友人。警員亦以涉嫌「處理贓物」罪，在深水埗區拘捕該名同姓蔡(23歲)、任職回收公司工人的男子。