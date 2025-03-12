整頓違規招聘　華為多名產品線負責人被開除

內地科技巨頭華為周一（10日）在內部通報，多名產品線負責人在招聘非僱員過程中存在徇私舞弊行為，多人存在通過出賣公司訊息資產獲利的情況，涉及72名正式員工及19名非僱員。公司研究後決定開除涉事人員，並要求其退回非法獲利、賠償公司損失。

華為經審計發現，ICT（資訊與通訊科技）產品與解決方案，半導體業務部、人力資源管理部、ICT銷售與服務部、終端BG（事業群）、質量與流程IT（資訊科技）部多人在非僱員人員選擇業務中，存在自身參與替考、安排別人代考、向候選人泄題等違規行為。通報指，這些行為嚴重違反了《華為員工商業行為準則》及公司相關業務管理要求。

華為成都研究所有員工向內媒透露，此次通報主要涉及‌華為成都研究所的數據存儲部門，此次通報除名辭退或通報批評的有62人，而整個數據存儲業務有100多人，很多部門基本全開除，但網傳行政總裁任正非親赴成都、封樓抓人等消息不實。據報道，騰訊和字節跳動等科技巨企今年以來對內部腐敗等問題亦「零容忍」，開展大規模處罰，甚至將相關人員移送司法機關處置。