補充勞工計劃批出5.1萬名額　飲食業職位佔2萬人

勞工處「補充勞工優化計劃」2023年9月起接受申請，26個非技術或低技術工種可輸入外勞。勞福局今日(12日)表示，補充勞工優化計劃自2023年9月優化後接受申請，截至上月底已經批出5.1萬個名額，當中飲食業職位佔最多，佔超過兩萬人，其中廚師有超過1萬人，侍應和洗碗工分別有8,500和2,500人。

被問到前幾天有工友在機場抗議被拖糧，這問題好像隔一段時間就出現，可以如何避免。他則指所有牽涉欠薪或沒有按期支付勞動者應得薪酬時，勞工處會提供協助，尤其是勞資關係科會幫忙工友追討和處理欠薪的問題。若出現老闆破產而無法支付的情況，我們有破產欠薪保障基金，通過破欠基金可以幫工友短時間取回薪酬，由破欠基金墊支，讓他們可拿回應得的酬勞。大家都留意到破欠基金無論是保障額和處理速度，其實也有提高和加快。

財政預算案提出削減政府經常開支，包括削減社福界一筆過撥款，到2027/28年度累計減幅7%。孫表示削減資源同時，會拆牆鬆綁，社福機構另外有公積金等其他儲備近40億，可抽出一部份使用，估算總儲備可達60億元，幫補開支。

他亦指下星期將開啟第5間社區客廳，年內會有至少5間社區客廳落成，他們已取得相關資助，希望年內可以建成超過9間社區客廳，為有需要劏房居民服務。