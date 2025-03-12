不滿政府工作及對前景悲觀各佔40% 　近半受訪者不滿立會表現

經濟不景，民生困苦。最新的民意調查結果顯示，被訪者對政府的工作表現表示不滿的比率升至40.9%，不滿公務員表現的比率亦亦升至35.1%，對立法會表現表示不滿意更高達48.1%，僅有29.4%的受訪者表示滿意。至於對香港未來發展的前景方面，亦有40.2%持悲觀態度。

有政治團體委託中大香港亞太研究所在今年1月21日至2月25日，隨機抽樣訪問1005名18歲或以上香港居民。在政府工作滿意度方面，上輪調查結果發現，44.4%的受訪者表示滿意，而半年後的本輪調查中，滿意度比例下降至 42.3%。與此同時，表示不滿意的比例從 39.0%升至 40.9%。

對於公務員表現，表示「滿意」的比例降2.5個百分點至43.0%。相反，表示不滿意的受訪者比例上升了2.8個百分點至35.1%，佔總受訪人數的三分之一以上，而淨滿意度值下降至7.9%，與上一輪調查結果相比，變化具有統計學上的顯著性。

調查結果發48.1%的受訪者表達了對立法會表現不滿意的態度，僅有29.4%表達滿意。有關政治團體指調查結果發現公眾對立法會表現普遍感到不滿。這種不滿情緒可能源於立法會成立以來的高昂運作成本，以及公眾對其議事質量的關注。此外，近年來議會內的多起爭議事件也損害了其形象。值得注意的是，去年年底部分議員前往日本進行公務訪問時，因公務開支問題及某些議員的爭議性言論引發的風波，可能進一步加劇了公眾的不滿。

新一輪一國兩制指數，以10分為滿分，有6.14分，比上一輪6.17分輕微下跌，結束自2021年起連續上升的趨勢。在「高度自治」、「人權自由」及「內港關係」的評分都有下跌。

在國際評價方面，「經濟開放」略微上升0.4%至9.39分；「公民權利」的跌幅最大，下降0.6%至6.22分；而「民主發展」的評分則小幅下降0.2%至5.05分。各項子支柱的評分則各有升跌，升幅度最大的子支柱是「金融穩定」；而「安全」評分的跌幅則最大，下跌一個百分點。

相關政治團體指出：「社運案件來到判決階段，驅使公眾回想當年的政治紛爭，令近年人權自由的評分升勢受挫。不過，國家安全風險下降，有效幫助市民重拾對一國兩制的信心。另外，國際社會亦留意到香港的信貸市場放寬，肯定特區經濟持續開放的努力。」

調查結果亦顯示43.7%的受訪者對香港未來持樂觀態度，40.2%持悲觀態度。這種分歧源於對財政赤字和經濟不確定性的討論，全球通脹壓力和地緣政治緊張（如中美關係）加劇了這種不確定性。儘管「經濟開放」分數略有上升，反映出推廣活動的成功，但本地對財政穩定和市場表現的擔憂依然存在。這種矛盾情緒導致指數下降，因為經濟穩定是一國兩制成功的關鍵，不確定性削弱了公眾對長期前景的信心。

港府積極推動與大灣區合作發展，對於在粵港澳大灣區其他城市生活或工作的意願，本輪調查結果顯示，8.1% 的受訪者表示「會考慮」，而大部分受訪者即57.2%表示「不會考慮」，約34.7%的受訪者對其意願仍持「未決定」態度。