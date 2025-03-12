科技園GreenTech Hub開幕　為初創覓機遇加速商品化

綠色科技近年發展篷勃，香港科技園公司（科技園公司）昨日(11日)宣佈於轄下九龍塘創新中心建設綠色科技樞紐 GreenTech Hub，匯聚生態圈內超過200間綠色科技企業，科技園公司亦邀請16間涵蓋金融及商業機構、大學、工商業支援機構等成為合作夥伴，並為進駐的綠色科技公司提供不同支援，加速研發成果商品化，鼓勵研發及展示綠色方案等，推動香港成為國際綠色科技及綠色金融中心。開幕日展出的重點綠色科技方案，包括輻射製冷光學技術貼膜，為建築物、汽車、糧倉等降低室溫；有公司推出電動電單車智能電池和管理系統，已推展至亞洲及非洲等地，實際地為都市減廢節能，充份展現GreenTech 在本地發展的巨大潛力。

財政司司長陳茂波主持GreenTech Hub開幕儀式，他在致辭時指，最新公布的《財政預算案》提出的GreenTech Hub正式開幕，將成為協作平台，帶動更多商業機會。他指各界必須要把握機會，聯手推動發展。而最新開幕的GreenTech Hub，相信將會成為一個協作平台，形成一個樞紐，帶動更多商業機會，更可促進知識交流，甚至為綠色企業籌募資金，加速研發成果商品化的進程。

陳指，香港綠色和可持續金融在亞洲處於領先位置，例如綠色債券發行金額佔整個亞洲市場超過三分之一。他相信推動綠色轉型已成為國際共識，為全球綠色轉型提供可行的解決方案、相關的服務、設備和產品變得相當重要，為研發相關技術的企業帶來龐大機遇。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，香港綠色科技的初創企業數量在2024年內增加82%，為亞洲第二大市場，也是連接內地及國際的重要渠道，充分顯示出該產業的巨大潛力。GreenTech Hub的成立標誌着香港在全球綠色科技發展的新里程，科技園公司亦邀請16間機構成為合作夥伴，為進駐的綠色科技公司提供不同支援，以聯動生態圈內各持份者的力量，培育更多創新綠色科技方案，以應對全球氣候挑戰。

GreenTech Hub開幕的同時，當日部分合作夥伴在場展示其綠色創科產品及概念，香港科技園公司綠色科技副總監李俊豪表示，希望企業能在GreenTech Hub上找到不同的商業配對和合作機會，亦冀讓外界有一個平台看到香港初創的創意能力。而GreenTech Hub的16個合作伙伴涵蓋四大類別，包括商業、大學、金融及工商業支援機構，除了落實商品化外，亦促進大學的「產學研」協作，歡迎綠色科技產品在大學校園內應用。

本港夏季酷熱，蔚藍時代就為室內降溫帶來革命性技術，該公司香港及海外業務董事總經理李浚達指，其公司受蝴蝶翅膀啟發，研發輻射製冷光學技術輻射製冷光學貼膜，為建築物、汽車、糧倉等反射太陽輻射，在零能耗的情況下將室內溫度降低 7 至 15 度，現時產品已商品化，內地大型企業如寧德時代及比亞迪都在使用其產品。

李指，成為GreenTech Hub進駐公司，對推動業務在香港發展有很大作用，公司與機電工程署合作做一些展示項目，也為房屋署的簡約公屋作試點，其冷光學貼膜熱貼可反彈紫外線的熱能，從而達至室內降溫效果，應用層面相當廣泛，例如香港有很多玻璃幕商廈，他們的貼簡單易用，相信一般公司及企業都可應用，可有效降低室內溫度，「貼幕後冷氣溫度不用開到很低，從而達至減碳節能的效果。」

至於另一公司壹能源集團，其智能電池更換站和管理系統，可大幅縮短電池充電時間，提高電動電單車和電動「篤篤」的普及應用，現時已在內地、泰國甚至非洲行駛。壹能源集團行政總裁涂俊凱指，本港的油價全球最高，公司早前與本港外賣集團合作，讓外賣車手使用該公司研發的電動電單車，車手坦言每月需要3000至4000港元油費，而轉用電動電單車後可節省4分1開支，而更重要的是電動電單車零排放，實際地為城市減碳，為香港帶來清新空氣。

於首日展出的方案，尚包括智耘科技服務有限公司的專利雷氣滅菌淨化系統，該公司行政總裁許躍奏指，公司以二萬伏特高壓電場消滅頑強細菌和病毒從而淨化空氣，可清除二噁英、甲醛、揮發物質及異味，他形容系統在中環街市的垃圾房使用三年後，空氣清新得可以在內吃飯盒。創新鏈科技有限公司首席行政官吳創文指，該公司研發的TT GREEN，是基於區塊鏈技術開發的可持續發展管理方案，涵蓋碳信用交易、ESG管理及自動化報告。

至於易池新能研發全球首個商業化硫基液流電池儲能系統，可應用於再生能源儲存、無間斷電源供應、智慧微電網和電動車太陽能充電樁等。該技術將能量存儲於硫元素的水溶液中，本質上不可燃，而且整體成本較鋰電池低一半，該公司行政總裁王增越稱，儲電系統為座地式設計，體積由數公斤至數百公斤不等，以一個約20呎貨櫃體積的電池儲能系統為例，可提供400度電，足以為4至6輛電動車充滿電。

來自澳門的甡物科技，則將茶葉等廢棄物轉化為創新環保新材料，該公司聯合創辦人朱安邦稱，透過進駐Greentech hub有助推動香港業務，現時正與本港酒店集團及茶飲店等合作，將茶渣轉為茶板和茶聚合物，此方案可取代塑膠和木材，從而促進全球可持續發展目標。