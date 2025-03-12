越南雙賊盜逾百萬元銅喉變賣　回收站接贓共5人被捕

自今年1月份起，黃大仙區發生多宗偷銅喉的盜竊案件，警員經調查後，發現全港有多區出現同類案件，透過翻查大量閉路電視及情報分析，鎖定2名非華裔賊人的身份，相信他們與本港至少21宗偷銅喉罪案有關，當中被盜走的銅喉總長約2,500米，價值超過102萬港元。

調查人員表示，賊人會以安裝在公園及後巷的銅喉為目標，並於晚上時分犯案。根據調查，賊人會乘坐公共交通工具到犯案地點附近踩線，並趁夜闌人靜落手，以剪鉗及螺絲批等工具破壞銅喉的接駁口，再將銅喉放入大型麻布袋。得手後，賊人會乘坐的士前往九龍區一個五金回收站，將之變賣換取金錢。

昨日(11日)凌晨時分，警員採取行動，在大角咀一五金回收站拘捕2名分持身份證和「行街紙」的越南籍男子(51歲及61歲)，以及2女1男(56至97歲)本地人，分別涉嫌「盜竊」及「處理贓物」。行動中，警員檢獲懷疑賊人犯案時穿着的衣物及犯案工具，並起回部分贓物。部分被捕人士已獲准保釋候查，其餘人士則仍被扣查，稍後將被控告相關罪名。

據悉，涉事回收站以每公斤約60港元的價錢收購贓物，等同於平均價的1成5，賊人每次變賣銅喉大約可獲數萬港元。上周六(8日)，筲箕灣愛秩序灣遊樂場一花圃內，有三節合共長約110米的灌溉用銅喉管被人剪斷偷走，附近植物亦遭扯至連根拔起，該案據報亦為上述賊夥所為。