桌球大獎賽逐客風波捱轟　文體旅局：經一事長一智

在啟德體育園體藝館舉辦世界格蘭披治桌球大獎賽發生「提早逐客」風波。主辦方受訪時指是被通知要趕觀眾離場，又聲稱賽前已向體育園表明願意支付超時費用。不過，園方事後僅發書面聲明，亦但亦無交代誰人決定逐客。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(12日)表示，希望各方「經一事、長一智」，又認為體育園要建立由最高層參與的「上情下達」機制，亦要安排人解釋事件。

羅淑佩在電視台節目表示，經過是次事件後，各方都學懂各種活動要有不同安排，園方在日常運作上應建立機制，由最高層管理人員因應情況能即時作決定；主辦方雖然具備舉辦活動的經驗，但首次在體育園舉行活動，需與園方做好溝通；政府則負責監察。當出現問題時，羅認為不論主辦單位及體育園，均應有發言人清晰解釋事件，令觀眾等安心。她又說現階段亦未來會要求體育園安排發言人應對。

隨着體育園正式開幕，不同演唱會陸續舉行，部分或有機會開至逾晚上11時。不時觀看演唱會的羅淑佩表示，時長長短視乎歌手決定，以及「一定程度上觀眾決定」，皆因若觀眾熱情，令歌手開心點，便有機會加時，但相信較容易控制，又說當局早前已演練多次散場安排，屆時會有特別巴士路線、港鐵等接載觀眾回家。