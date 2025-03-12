新手司機駕雙層巴士誤入隧道　削走車頂乘客受驚

鄭州一輛雙層巴士誤入隧道，導致整個車頂被削走。

河南省鄭州市一輛雙層巴士周二（11日）誤入隧道，巴士上層與隧道內頂部碰撞，導致車頂被削走，事故中無人傷亡。事發後，巴士公司暫停涉事司機工作，並全面配合交警調查。鄭州公交集團工作人員周三表示，目前雙層巴士服務均正常營運。

鄭州市二七區正興街附近一名商戶周二向內媒透露，事發上午聽到碰撞聲後趕到現場，巴士已被拖走，現場沒看到消防車或救護車，隧道口附近殘留巴士車頂碎片。當地電視台同日報道，事故起因為一名新入職女司機不熟悉路線，誤入限高通道所致。

鄭州公交集團網站通報，B12路線一輛雙層巴士周二上午9時34分誤入隧道輔道，巴士上層與隧道上方頂棚碰撞，公司管理人員立即趕赴現場處理。經初步調查，起因為司機在進入隧道後，未及時轉入橋下主道並誤入輔道，因注意力轉移未觀察到輔道內部限高小於車身高度肇禍。事故造成車輛受損，車內唯一在下層的乘客受驚，公司管理人員全程陪同其就醫，現已出院返家。公司將分析事故原因，研究有關遏制和預防道路交通事故的工作措施，避免類似事故再發生。