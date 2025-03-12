指人肉廣告街道徘徊難購成阻街　當局指不違法

立法會審議《2024年公眾衞生及市政(修訂)條例草案》委員會今日(12日)逐條審議條文。有議員關注會否有公開名單讓市民查看被沒收物品，當局指目前沒有相關安排。另有議員關注條文所指的展示設備，是否包括孭住展示板的「人肉廣告」，當局指不會觸犯有關條例。

政府修訂相關條例，就非法店舖阻街擬訂立新罪行。被移走、檢取或扣留的物品可被沒收並歸政府所有。由於草案條文提及，賦權公職人員行使移走物品的權力，且「任何人不得就主管當局真誠地移走有關物品而尋求賠償，控告政府或控告任何人」，議員江玉歡以「辣」來形容，指能夠有上落貨位的地方是寥寥可數的，若有人在卸貨期間，貨品被「真誠地移走」但相關人士不能向任何人索償，質疑做法是否公道。

她又指新加坡亦有類似條例，當中寫明容許合理時間內上落貨的，可是今次修例條文沒有這樣寫，指現時大家都想店主做到生意，按條文即使普通上落貨，理論上亦會觸犯法例，所謂可提出合理辯解，只是留待見法官才講。況且，若被移走的貨物很貴重，卻又不容追討，可以怎麼辦呢？她強調市面實際運作，大部分人都不在卸貨區上落貨的，她懇請政府能否考慮，條文上寫清楚在合理時間上落貨不會招罰。

食物環境衞生署副署長姚繼卓指食環署處理店舖阻街，一般來說是不會干預店舖的正常上落貨，店舖在上落貨期間，如果堆積貨物在街道，食環署人員會有相關店舖或人士提出勸喻解決阻街問題。但如果以上落貨為名，實際是展示貨品並作出銷售，就有機會構成阻街罪行，當前線同事有證據證明那個不是普通怎上落貨活動，店舖觸犯阻街罪行才會動用有關條文移走貨物，保障前線同事在真誠地執行職務的時候，不會被追討一些可能被認為的損失。

至於何謂「真誠」還是「不真誠」，環境及生態局副秘書長羅翠薇解釋，「真誠］是指前線人員真心相信有關物品構成了阻礙公眾地方，按指引移走物品；假如基於私人恩怨而去做就是「非真誠」。江又提出一個情景，指店舖關了門但有物品在店外，可能是被人嫁禍，不是店方擺出來的。她又指一些食肆在營業之前，有人會擺放蔬菜豬肉等食材在店門，在這情況下，物品會否被移走或向店方處罰？

羅回應指店舖阻街的罪行可分兩個部分。有關人士容許擺放物品在公眾地方，而執法上要證明他懷有這個意圖；如果說是遭人陷害，店方只要提供證據，則未必被起訴。店舖或因員工遲了開門，但店外物品是涉及經營的並構成阻街，如果沒有合理辯解，亦會觸犯店舖阻街的罪行。她又補充，政府不希望食環署沒收貨物，其實法例是容許店舖的僱員或其代理人盡快移走阻街物品，以解除對公眾的妨擾。

另一議員謝偉銓關注條文所指的展示設備，相關器具是否包括孭住展示板的「人肉廣告」。羅翠薇回應指，孭住展示板的人肉廣告不會觸犯有關條例，但亦視乎情況，如果有一塊硬板掛在胸前並在街上徘徊，很難說是阻街、滋擾，或屬於非法展示器具，但如果是很大型的，或會用其他條文處理，總之不會屬於招貼海報這一類罪行。