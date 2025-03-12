籃球博彩增收入　開源更須多諗頭

新一份《財政預算案》宣布對籃球博彩「開綠燈」，計劃參考足球博彩安排，立法徵稅50%，預料長遠可為庫房帶來每年15億港元稅收。有議員向《東呼即應》表示，籃球博彩活動合法，能有效打擊地下賭博的活動，亦可以為庫房帶來額外收益，但希望當局不要忽略賭博為市民帶來的影響；又建議加強年輕人輔導、戒賭及預防沉迷賭博的宣傳教育工作，以及將部分收益推動籃球體育的發展。有關注團體擔憂，隨着合法賭博項目增加，染上賭癮的人也會上升，促當局盡快公布，有何配套措施，特別是針對青少年的宣傳輔導工作。

明愛展晴中心高級督導主任伍淑萍表示，大多人沉迷賭博的原因可能要看他們本身原生家庭的影響，即是部分人父母也有賭博的習慣，容易影響到下一代覺得賭錢是娛樂，又或者家人贏錢的時候，會收到很多禮物、生活會寬裕，經歷過贏錢的快樂，便不會知道輸錢時的狀況；甚或是朋輩間的影響，若年輕人覺得與朋友一起賭錢是開心，便會降低防範意識。

伍淑萍又舉例指，曾經有一位媽媽聯絡他們，她的兒子就讀高中，不足18歲，準備升中六考中學文憑試，與同學一起湊錢賭外圍波，欠下一筆數萬元的債務，最後小朋友需要去做兼職承擔部分責任，免得完全靠父母幫忙處理債務問題。

而對於籃球博彩合法化，伍淑萍則表示，籃球很受年輕人歡迎，她們亦擔心籃球賭博合法化後，會吸引更多年輕人開始參與賭博。她又指，每當多一項賭博項目，其方便性不斷增加時，都會令到參與賭博的人口上升，預計籃球賭博合法化後，整體香港參與賭博的數字會呈上升的趨勢，也非常關注賭博年輕化的情況，作為戒賭中心對籃球博彩持保留態度。

議員楊永杰則認為，籃球屬年輕人喜愛運動之一，過去一直知道有部分年輕人會參與非法NBA外圍賭博，甚至有部分年輕人靠借貸參與賭博活動，坦言現時社會對籃球博彩有需求，但無法透過合法途徑滿足，加上馬會評估顯示，去年非法籃球博彩活動投注額高達700億港元至900億港元，比起完全禁止，規範籃球博彩活動，能更有效打擊地下賭博的活動，至少馬會可以令他們「賭極有個譜」，減少借貸的機會。

不過，賭風不可長，楊永杰建議，政府要求馬會將籃球博彩收益的50%，聯同政府收取的籃球博彩稅，用作年輕人輔導、戒賭及預防沉迷賭博的宣傳教育工作，以及推動籃球體育的發展。

楊亦補充，長遠來說，做大經濟的餅來增加稅收才是正確之道。現時每年利得稅和薪俸稅的收入增長很平穩，但同時反映本港經濟規模的增長並不太大，政府應借助北都發展的契機，加大未來產業的投入，從而增加利得稅和薪俸稅的收入，才可解決財赤問題。