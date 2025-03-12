旅發局推「香港四隅」宣傳片　帶觀眾遊遍東南西北自然美景

除了「食、玩、買」，愛遊山玩水的旅客親臨香港，亦能體驗近在咫尺的自然景色，感受不一樣的香港。香港旅遊發展局今日(12日)推出全新「香港四隅」系列宣傳片，4條短片帶觀眾遊走香港「東、南、西、北」，期望市民及旅客均能親身多角度探遊香港。

香港綠色旅遊資源豐富，戶外風光一向吸引不少旅客來港。旅發局繼透過「咫尺自然的香港」專頁，香港郊野行山徑、離島及地質公園等戶外景點，再今日起經多個網上平台上載4條短片，「帶領」旅客走遍香港四隅，上山下海，東至西貢；南至蒲台島、赤柱和鴨脷洲；西至大嶼山、北至紅花嶺郊野公園。

其中，「北」主題影片由曾拍攝《天降愛情》、泰國版《來自星星的你》的泰國演員甘莫內·仁希(Eye Kamolned Ruengsri)以旅遊影像網誌(Vlog)手法記錄全新紅花嶺郊野公園的各種體驗，包括到訪蓮麻坑鉛礦洞探索本地工業採礦的歷史、參觀二戰時期日軍機槍堡遺迹等，亦以畫筆描繪紅杜鵑、深圳梧桐山風景區的山景。

「南」面跳島遊宣傳片則有台灣的人氣歌手黃偉晉則與熱播劇集《不良執念清除師》的新生代演員彭千祐共同參與，包括到赤柱正灘泳灘划獨木舟、蒲台島上與奇石打卡，以及乘街渡前往鴨脷洲吃海鮮。局方期望多方位呈現本地綠色旅遊資源優勢，吸引旅客投入綠色深度遊。

旅發局又會持續推廣國際知名越野賽事在港舉行，吸引更多戶外運動愛好者訪港，並繼續與業界夥伴聯手，開拓更多戶外旅遊產品，例如上月針對南韓推出的「Hong Kong Outdoor Festival」，透過跑步令參加者體驗香港城市風光與郊野自然魅力。局方亦將繼續邀請更多來自客源市場例如內地、東南亞、英國及印度等的媒體及KOL到訪本地戶外熱點，鼓勵旅客來港發掘更多自然風光。