本港近70%學科QS排名升　港大牙醫全球第2

國際高等教育資訊機構QS公布世界大學學科排名，本港今年表現突出，為全球排名進步最多的地區，約68%上榜學科排名上升，6個學科更躋身全球前10大，當中香港大學牙醫學科排名全球第2，較去年上升1位，成為本港排名最高的學科。

排名結果顯示，本港156個（68%）的上榜學科排名上升，僅6%下降，當中6個學科晉身全球前10名，其中港大牙醫排名全球第2，較去年上升1位；港大教育學亦由去年的第7位升至第3位，而香港中文大學的護理學科則上升3位，排名全球第5；港大及中大語言學分別排第9及第10位。

在全球排名中，美國高校仍佔主導地位，共有32個學科排名世界第1，當中哈佛大學在19個學科奪冠，麻省理工學院（MIT）則在12個學科稱冠。英國則有18個學科排名第1，當中劍橋大學奪得4項第1，牛津大學獲得3項第1。

QS高級副總裁Ben Sowter指，香港今年排名表現優異，約80%學科的學術聲譽有所提升，但本地大學仍面對財政壓力，尤其政府計劃削減高等教育撥款，大學需要動用儲備金支持運作。他認為，增加非本地生配額或有助紓緩財政挑戰。