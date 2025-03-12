來電指涉內地重案促交保證金　在美工作女子失160萬元

身在美國卻涉在內地犯重罪？一名在美國工作的澳門女子早前接獲騙徒來電，指其內地電話號碼及銀行帳戶涉大量詐騙短訊及巨款重大案件，要求支付保證金。澳門執法部門今日(12日)表示，事主前後兩次轉帳20萬美元，折合約160萬澳門元，由於對方不斷要求匯款，事主懷疑受騙並委託在澳門的胞妹代為報案，暫未有人被捕。

事主胞妹於昨日(11日)上午報案，指其身在美國的胞姊早前懷疑遇到電騙，因短期內不能返回澳門，故委託其協助報案。案情指，女事主去年12月30日美國時間上午10時，接獲一名操英語、自稱是「美國聯邦政府犯罪偵查員」的來電，指其在廈門開設的內地號碼，於內地發放大量詐騙短訊。

電話隨後被轉駁至「上海公安」，對方再指事主在深圳開設的一個銀行帳戶涉及一宗297萬美元的重大案件，要求透過即時通訊軟件Skype進行「視頻辦案」。女事主信以為真，遂按要求進行視訊童話，期間一名身穿公安警服的「警官」展示「拘捕令」等文件後，聲稱可取保候審，但需先支付10萬美元的保證金，並需保密及每日報到行蹤。

女事主不疑有他，由今年1月9日至2月3日，分別透過美國及香港戶口向對方轉賬10萬美元。至上月26日，該名「公安」再聯絡事主，聲稱因有其他涉案人棄保潛逃，故需再繳交10萬美元保證金，事主遂再轉帳。直至本月1日，該名「公安」第三度來電稱已完成調查，但需再支付10萬美元保證金，待完成所有手續後全數退回。事主期間上網發現類似的詐騙消息，懷疑受騙，於是委託其身在澳門的胞妹報案求助。