基金捐超聲波組織碎化機惹爭議　政府：創新儀器須安全才轉臨床

香港大學醫學院及中文大學醫學院早前獲李嘉誠基金會捐贈兩部「Histotripsy」超聲波組織碎化技術，進行肝癌治療試驗，並讓獲資助病人於醫院進行肝癌臨床研究。但有指相關儀器已轉移至港怡醫院及中大醫院，連同養和醫院獲捐贈的一部，三部儀器均會於私家醫院服務。衞生部門、衞生署及醫院管理局今日(12日)晚上聯合回覆指，創新藥械必須通過科學實證包括臨床試驗確定安全有效，才可轉化至臨床應用，相關儀器並未表列於「醫療器械行政管理制度」，申請仍在處理當中。

就有私院提供相關服務，索價高達25萬元一事，引來新儀器只用於私院富貴病人的關注。

醫管局前行政總監陸志聰今早（12日）曾解釋，公立醫院引入新儀器時，須考慮人手配套及醫院預算，也需要一定臨床數據，加上引入新器材涉及動用公帑，故程序會較長。

衞生部門晚上又補充，據了解，港大及中大醫學院及養和醫院現正使用獲捐贈的「超聲波組織碎化醫療器械」作肝癌治療的臨床試驗，相信可有效評估器械對亞裔族群，特別是本港病人的安全性和效能。政府和醫管局非常關注相關臨床研究的結果，期待這些數據能為未來更廣泛的應用，提供科學依據。