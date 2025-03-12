出賣雄三導彈等機密予大陸 台退役飛官等2人被起訴

台灣一名空軍少校退役飛官多年前赴大陸經商，遭大陸國安部吸收，在台灣發展組織滲透空軍作戰指揮部，並外洩空射雄三反艦導彈、空軍反制大陸軍機擾台作戰計劃等機密資訊。台灣高等檢察署台中檢察分署周三（12日）表示，全案於去年12月間偵結，已起訴兩人，法院正在審理中。

台防務部門軍事安全總隊去年中接獲情報，退役439聯隊少校史濬程在台發展共諜組織，吸收前女友在空軍戰管聯隊擔任上尉攔截官的姪子許展誠，竊取機密交付大陸。史濬程陸續收到逾150萬元（新台幣，下同，約35.4萬港元），他再交付20多萬元（約4.7萬港元）給許展誠。經報請台中高分檢指揮偵辦，當局去年8月收網，並於同年底起訴史濬程和許展誠，目前仍在陸續針對其餘涉案現役和退役軍人進行收網。

據報道，許展誠多年來交付了空軍演訓、空射雄三戰場運用以及對應大陸軍機作為等機密給史濬程，由於機密度太高，連當時空射型雄三導彈都尚在研發中從未曝光，軍方只好緊急先收網填補漏洞，將兩人逮捕到案，法院裁定收押禁見。台防務部門周三表示，此案由官兵檢舉，經及時查明，前期已採取管控措施以降低損害。