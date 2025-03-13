學生內地交流團接連爆腸胃炎　議員稱遇類似情況應啟動危機處理

本地學生參與內地交流團事故不斷，繼3間學校學生到韶關參與交流團、相繼出現腸胃炎症狀後，另有4間學校上月赴「黃山考察團」期間，亦有師生出現腸胃炎病徵。立法會議員鄧飛今日(13日)在電台節目表示，若遇上類似情況，學校應該啟動危機處理，而現時相關指引足夠，教師或教學助理與學生的比例是1比10，人數一般足夠，亦有隨團教學人員有急救牌照及購買醫療保險等。

津貼中學議會主席李伊瑩在同一個電台節目稱，學校在處理類似情況有相關指引，在交流期間若有學生不適，教師將採取包括建議學生戴口罩等措施，一般會由一名教師陪伴不適學生，同時保持與學校及家長溝通，求醫前要得到家長同意。如果出發前獲悉擬前往的地區有流行性疾病，一般較難改期，但校方可與旅行社商討更改景點或食肆，若家長不想學生前往，也可考慮申請退出。

感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，諾如病毒今年在全球多個地點的活躍度明顯增加，學生於抵埗出現腸胃炎徵狀，有可能在香港出發前已感染。諾如病毒即使病毒粒子數目很少，仍有機會透過嘔吐物，造成短距離空氣傳播，若有學生在密閉空間的旅遊巴上嘔吐，有可能造成其他人感染。感染諾如病毒，會有肚痛肚瀉，以至低燒及肌肉痛等徵狀，嘔吐情況會較嚴重，與暈車浪有別。酒精搓手液不能有效殺死諾如病毒，用水及番梘洗手較為有效。