華沒發現合法企業流失芬太尼　從未向北美出口

美國以遏止鴉片類藥物芬太尼流入美國不力為由，早前進一步提高對華貨加徵關稅至20%，中方其後發布《中國的芬太尼類物質管控》白皮書反駁。中國國家藥監局周三（12日）指出，去年中國芬太尼類藥品出口量為12.3公斤，主要出口至南韓、越南、菲律賓等國家，強調截至目前，中國從未向北美地區出口過芬太尼類藥品。

國家藥監局新聞發言人就上述白皮書回答記者提問時表示，目前國內共有4種芬太尼類藥品作為藥品批准上市，分別是芬太尼、舒芬太尼、瑞芬太尼、阿芬太尼；3家企業獲准生產原料藥，5家企業獲准生產製劑。中國芬太尼類藥品原料藥去年生產量為100公斤，主要用於國內醫療使用和出口，在國內芬太尼類藥品全部列入麻醉藥品管理。

發言人指出，藥品監管部門對芬太尼類藥品實行最嚴格管制，對其出口實行國際核查制度，經進口國家主管部門確認貿易合法性後再核發出口准許證。當局未發現藥品生產經營企業存在違法生產經營芬太尼類藥品的情況，也未發現從藥品生產經營企業流入非法渠道的情況。當局將繼續強化芬太尼類藥品生產經營的監督管理，嚴格出口審批，保障相關醫療需求，嚴防流入非法渠道和濫用。