打擊港島區三合會活動拘74人　搗多個處所檢160萬元毒品

港島區警員於3月3日至12日期間展開行動「智鼓」打擊三合會活動，共拘捕74人，搗破5個賣淫場所、6個賭檔，當中包括一個非法麻雀館、2個百家樂賭檔及3個釣魚機賭檔，檢獲大量的賭具及逾25萬港元現金。

警員在行動期間，策劃7個反毒品行動，以「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」拘捕9人，檢獲不同的毒品包括約40克可卡因、約327克霹靂可卡因、約34克冰毒、約12克氯胺酮、997支大麻油、約2.3公斤大麻及36支太空油毒品等，總市值逾160萬元。與此同時，警員偵破多宗與三合會有關案件，包括「傷人」及「刑事毀壞」案等。

被捕人士包括41男33女，年齡介乎19至70歲，部分人士有三合會背景。被捕人士分別涉嫌「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「自稱三合會成員」、「刑事毀壞」、「傷人」、「行使偽鈔」、「盜竊」及「違反逗留條件」等，部分案件仍在調查中。

執法部門指留意有業主將單位出租給不法分子，但被利作犯案用途，例如賣淫處所、賭檔及毒品倉庫。執法部門醒業主有責任了解租客租用單位用途，如出租後發現單位有沒有異樣，包括單位外是否貼有淫褻標語或者有閒雜人等出入及長期逗留。