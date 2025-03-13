申訴署調查公屋違泊　揭有車輛停泊在緊急通道　指情況不理想

申訴專員公署今日(13日)宣布完成房屋署處理公共屋邨違例泊車問題的主動調查行動，公署詳細審研房屋署就公共屋邨違泊問題的執管機制，並揀選了四條受地理環境所限，無法在全部道路出入口安裝車輛閘機系統的屋邨包括友愛邨、長康邨、麗瑤邨及皇后山邨作實地視察，發現均有違泊車輛，當中麗瑤邨甚至有違泊車輛停泊在緊急通道。

申訴專員陳積志表示，違泊情況在辦公時間外更為嚴重，公署實地視察發現，多條公共屋邨於晚間長期有多輛違泊車輛，部分更有可能影響緊急救援車輛。公署認為，情況並不理想。然而，從友愛邨在公署展開主動調查後的情況可見，加強執管的確有助改善違泊情況。綜合而言，公署認為房屋署處理違例泊車須作出改善，特別需要加大力度打擊在緊急車輛通道違泊的車輛，以減低安全隱患。

公署向房屋署提出12項改善建議，包括加大力度打擊違泊黑點；對於在緊急車輛通道違泊的車輛，不予警告，一經發現立即採取鎖車或拖車等執管行動；如有需要加強與執法部門合作，安排聯合行動，加強阻嚇力及增加違規成本；適時檢討閉路電視監察系統及物聯網感應器的效用及試行結果等等。

房屋署就公署的主動調查報告回應表示，認同和接納公署所提出的所有改善建議，實際上大部分建議措施已在各公共屋邨持續執行中。房署會繼續優化現有打擊車輛違泊的措施，適時調配人員和增撥資源，積極探討利用創新科技以提升管理效能，聯同其他政府部門適時進行聯合行動以打擊違泊行為，確保屋邨道路，特別是緊急車輛暢通無阻。