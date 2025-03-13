申訴署調查公屋違泊 揭有車輛停泊在緊急通道 指情況不理想
2025年03月13日 11:25
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申訴專員公署完成房屋署處理公共屋邨違例泊車問題的主動調查行動。
申訴專員公署今日(13日)宣布完成房屋署處理公共屋邨違例泊車問題的主動調查行動，公署詳細審研房屋署就公共屋邨違泊問題的執管機制，並揀選了四條受地理環境所限，無法在全部道路出入口安裝車輛閘機系統的屋邨包括友愛邨、長康邨、麗瑤邨及皇后山邨作實地視察，發現均有違泊車輛，當中麗瑤邨甚至有違泊車輛停泊在緊急通道。
申訴專員陳積志表示，違泊情況在辦公時間外更為嚴重，公署實地視察發現，多條公共屋邨於晚間長期有多輛違泊車輛，部分更有可能影響緊急救援車輛。公署認為，情況並不理想。然而，從友愛邨在公署展開主動調查後的情況可見，加強執管的確有助改善違泊情況。綜合而言，公署認為房屋署處理違例泊車須作出改善，特別需要加大力度打擊在緊急車輛通道違泊的車輛，以減低安全隱患。
公署向房屋署提出12項改善建議，包括加大力度打擊違泊黑點；對於在緊急車輛通道違泊的車輛，不予警告，一經發現立即採取鎖車或拖車等執管行動；如有需要加強與執法部門合作，安排聯合行動，加強阻嚇力及增加違規成本；適時檢討閉路電視監察系統及物聯網感應器的效用及試行結果等等。
房屋署就公署的主動調查報告回應表示，認同和接納公署所提出的所有改善建議，實際上大部分建議措施已在各公共屋邨持續執行中。房署會繼續優化現有打擊車輛違泊的措施，適時調配人員和增撥資源，積極探討利用創新科技以提升管理效能，聯同其他政府部門適時進行聯合行動以打擊違泊行為，確保屋邨道路，特別是緊急車輛暢通無阻。