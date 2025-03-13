學習體驗獎勵計劃明起接受申請　涵蓋23個行業　最高可獲3萬元

2025年度資歷架構「學習體驗獎勵計劃」明日(14日)起接受申請，歡迎23個推行資歷架構行業，包括餐飲業、物業管理業、旅遊業等從業員申請。獲獎者最高可獲港幣3萬元獎金，截止日期為5月31日。

教育局發言人表示，今年獎勵計劃延續去年「陪你去得更遠」的主題，不僅讓獲獎者參加香港境外舉行的學習活動，亦促進他們在職場上的專業成長和發展。推行獎勵計劃的目的，是讓業內在持續學習中表現出色的從業員，透過參與本地或世界各地舉辦的學習活動增廣見聞，認識行業的最新發展，從而擴闊個人視野和拓展人際網絡，藉此實現個人及事業目標。

獎勵計劃由2013年舉辦以來，吸引超過2,600名來自各行業的從業員申請，逾700名申請者獲獎。其中過半數獲獎者參與了香港境外的學習活動，其餘約4成則參與了本地的學習活動。獎勵計劃透過資助從業員參與學習活動，加強他們對終身學習的信念。透過持續進修，從業員可提升知識和技能，成為業界終身學習的典範，並協助推廣資歷架構。

發言人補充，各行業的從業員可參與獎勵計劃下的各類學習活動，包括比賽、研討會、交流會、展覽會及考察團。獲獎者參加本港舉行的學習活動可獲1萬元獎金，而參加香港境外舉行的學習活動則可獲3萬元獎金。