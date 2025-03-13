中大研鼻咽癌篩查新技術　確認患者患癌比率高於常人87倍

鼻咽癌是本港男性癌症十大殺手之一，其病徵不明顯，近7成患者確診時已為晚期。絕大部分鼻咽癌病例與感染EB病毒有關，不過全球有近95%成年人有感染EB病毒，透過目前聚合酶鏈反應（PCR) 檢測技術，部分被驗出EB病毒的患者或並非鼻咽癌患者。中文大學醫學院今日（13日）就公布最新研究結果，新技術透過分析EB病毒的DNA碎口，辨別該名人士是否鼻咽癌患者。研究發現被驗出相關特徵的人士，未來4年患鼻咽癌的風險較無EB病毒人士高87倍。不過，該檢測成本較高，目前相關技術暫只於私家醫院應用。

中大醫學院化學病理學系助理教授兼創新診斷科技中心助理科研總監林偉棋指出，鼻咽癌的腫瘤會長在鼻腔深處，肉眼難以發現，故近7成患者到晚期、頸部腫脹才發現。而中國華南地區人士，包括香港人在內，患上鼻咽癌的風險較北方高數十倍，約每10萬人就有約25名患者。

他續指，由於鼻咽癌與EB病毒有密切關係，癌細胞會將EB病毒的DNA釋放到患者的血液之中，中大於2013年至2016年前間就進行一項研究，招募逾2萬名40至62歲參加者，透過PCR技術篩查招出鼻咽癌患者，其中7成為早期患者。若在早期識別及治療，患者或可免除化療之苦，亦可提升存活率至9成以上。鼻咽癌的發病率以40至60歲中年人為最高。由於篩查涉及成本，建議高危人士考慮篩查。

林續稱，PCR技術通過識別EB病毒的DNA，分辨患者是否有患癌風險。不過，全球近95%成年人口有感染EB病毒，故或會驗出部分非癌症的EB病毒感染者，影響癌症篩查效果。但團隊發現血漿中的EB病毒DNA是以「碎片」方式呈現，而感染EB病毒的DNA數量、大小、「碎口位」序列，亦與患鼻咽癌不同，故透過病毒DNA的碎口位等，可進一步辨識有關人士是否患癌。據此驗出相關特徵的人士4年後患鼻咽癌的風險，較無EB病毒者高87倍。然而，篩查技術只能初步辨識患癌風險，最終仍須透過內窺鏡抽樣確認是否患有鼻咽癌。

團隊成員、身兼創新診斷科技中心聯席科研總監的陳君賜指出，醫學院研發、透過DNA甲基化篩查癌症的技術已向醫管局提供，其成本約數百港元。而現時的DNA序列技術成本較高，要價近2000港元，考慮到成本問題，技術暫時於部分私院提供，建議有意檢查的市民先做PCR初步篩查，再做DNA序列檢驗。他指日後相關技術成本會下降，或可考慮引入到公院。