前廳交流會3.26首分兩小組討論　降建築成本及簡樸房等議題

第18次立法會前‍廳交流會將於3月26日舉行，這次由財政司副司長帶領。交流會首次改用優化的安排，以事務委員會為基礎分組進行討論。兩個討論小組分別由發展局局長和發展事務委員會主席，以及房屋局局長和房屋事務委員會主席聯合主持。

由發展局局長和發展事務委員會主席主持的小組，交流議題包括精簡程序及降低建築成本的措施；如何通過硬件提升、軟件改造和制度設置，做好北部都會區的城鄉共融、新舊並存，以及如何改進土地行政安排，例如對契約修訂及短期租約的要求，以促成用好政府和私人土地和物業支援的新興經濟活動。

另一個小組由房屋局局長和房屋事務委員會主席聯合主持，議題包括簡樸房規管制度、簡約公屋及《2025年房屋(修訂)條例》草案的最新情況。

過往的前廳交流會，容許全體議員參加。政府在1月初的交流會後表示，留意到有意見指交流會的組數和入數都比較多，以致交談時會有困難，因此往後的前廳交流會會進行優化，改為以兩個事務委員會為基礎分組進行，並由相關的局長和委員會主席主持。