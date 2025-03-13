曾成網紅書記　天津組織部部長涉嚴重違法受查

內地周四（13日）通報，天津市委常委、組織部部長周德睿涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。他曾在擔任湖南省常德市委書記時，因語言有個性、接地氣刷爆朋友圈而成為「網紅」書記。

現年59歲的周德睿是湖南祁東人，早年長期在湖南工作，曾任湖南省常德市委書記、市人大常委會主任等職，2021年3月調升天津市人民政府副市長、黨組成員，2021年9月任天津市委常委、宣傳部部長，2022年6月任該市組織部部長。對於成為「網紅」書記，他曾回應稱：「我從沒想過當網紅，也不希望當甚麼網紅，只希望紮紮實實在一個地方幹點事。」

最高人民檢察院同日另通報，十四屆全國政協前常委、文化文史和學習委員會前主任吳英杰涉嫌受賄一案，國家監察委員會完成調查後，北京市人民檢察院第三分院近日向北京市第三中級人民法院提起公訴。檢察機關起訴指控，他利用擔任西藏自治區黨委常委、宣傳部部長、區政府副主席、區政府常務副主席、黨委副書記、黨委書記等職務便利為他人謀利，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。