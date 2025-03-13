食材變質回收剩菜奉客　國民快餐門店停業整頓

有「國民快餐」之稱的內地連鎖快餐店楊銘宇黃燜雞被揭食安問題，後廚存在售賣隔夜菜、變質食材等多種食品安全亂象。內媒周四（13日）報道指，濟南楊銘宇餐飲管理有限公司就事件道歉，周三（12日）起採取整改行動，涉事三間位於河南省的門店均已停業。

內媒調查發現，楊銘宇黃燜雞多間門店後廚衞生情況堪憂，有店員將顧客食用後的剩菜回收清洗，從中挑出香菇等食材進行二次加工再奉客；做錯的餐品也會由店員挑出配錯的食材，端給下一名顧客。另在製作牛腩煲時，有店員將隔夜發黑的牛肉加上色素，冒充新鮮牛肉；又有店員在製作餐品時抽煙，外賣單會被丟在做好的雞肉上，生肉隨意扔在垃圾桶上。

當地官方部門向內媒表示，涉事的楊銘宇黃燜雞加盟店，包括鄭州二七萬達店、鄭州康復前街店、商丘萬鼎廣場店均已停業整頓。濟南楊銘宇餐飲管理有限公司周三發布致歉信稱，將要求涉事加盟店永久關店，同時組織專項檢查組，完成所有門店食材儲存加工流程、環境衞生徹查，一旦發現有違規門店立即停業追責，所有員工重新參加食品安全培訓並考核，未通過者禁止上崗。