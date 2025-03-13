首個在港大型畢加索展M+展出　特設互動繪畫體驗藝術家創作過程

位於西九文化區的M+博物館將於本周六（15日）至7月13日，在M+西展廳舉行「畢加索—與亞洲對話」特別展覽，展出60多件西班牙藝術家巴勃羅•畢加索的作品，包括《男子肖像》、《雜技演員》、《海邊的人像》等等，是十多年來首個在香港舉辦的大型畢加索展覽。同場亦展示逾130件來自30位亞洲藝術家的作品，讓藝術家們透過作品與畢加索展開「跨越文化及世代的對話」。門票現已開始發售，成人門票票價240港元、特惠票要價120港元。

展覽根據藝術家的四個「原型（Archetype）」劃分為四部分，分別為「天才」、「局外人」、「魔法師」及「學徒」，透過展品呈現藝術家的不同面向，探討畢加索如何成為「天才」、為何被視為天才；以破格方式突破一般繪畫框框，描寫社會邊緣人的「局外人」身份等等。而每一部分亦會設有不同的近代亞洲藝術家，受畢加索作品影響下，或對其作品所作出的回應而創作的作品。另外，展覽亦特別設有互動繪畫環節，參觀者可以觀賞畢加索繪畫的片段，並即席模仿，讓大家體驗這位著名藝術家的創作過程。

M+博物館館長華安雅表示，M+與巴黎國立畢加索藝術館合作，共同主辦是次活動，對該藝術館表示感激，希望透過視覺文化將世界上不同的社群連結，建構一場跨越時間、地域的深度對話。

巴黎國立畢加索藝術館館長塞西爾·德布雷指，館方一直希望發掘不同的海外合作機會，讓世界各地的人認識畢加索。而今次以「對話」形式，讓近代、亞洲藝術家與畢加索「交流」，能讓大家以嶄新的角度去審視畢加索的作品。她亦希望未來能與M+有更多合作機會。

M+藝術總監發總策展人兼展覽聯合策展人鄭道鍊表示，上一次於本港舉行的畢加索展覽，已經要追索到12年前，今次亦特別引入對話元素，凸顯畢加索的影響力。他又指，M+開放約3年多，對藝術方面文化方面有很大貢獻，亦希望透過藝術展覽，努力讓香港變成一個不只得美食和購物的地方，吸引旅客多次來港旅覽，以推動旅遊業發展。