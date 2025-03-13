參選校董會遭取消資格　嶺大學生會副會長提司法覆核

嶺南大學學生會外務副會長賴卓賢去年參選校董會、諮議會及教務會，結果被校方選舉主任「DQ」，理由是利用「非官方渠道」宣傳。他向校董會投訴，亦被裁定不成立。賴卓賢昨（12日）入稟申請司法覆核，要求推翻「DQ」決定，並下令進行補選。

申請人為嶺南大學學生會外務副會長賴卓賢，擬答辯人為嶺南大學教務長章慧芳。據申請書指，申請人在2024年參選校董會、諮議會及教務會學生代表選舉，他原獲確認選舉資格。其後，賴卓賢在個人Instagram帳戶發佈政綱，並將政綱印成海報，張貼於校園。選舉主任以申請人利用「非官方渠道」宣傳為由，取消他的參選資格。賴就選舉主任的決定，向校董會提出投訴，2025年獲告知投訴不成立。

申請書指，申請人未能獲得充分機會作辯護和解釋，何況相關條例沒有限制參選人，必須透過「官方渠道」宣傳，質疑章慧芳不准參選人在非官方渠道宣傳，涉越權修改選舉規則。申請人認為，取消資格一事涉程序失當，選舉主任決定屬無理，要求法庭裁定決定違憲，推翻選舉結果，同時推翻校董會指他的投訴不成立的決定。

案件編號：HCAL631/2025