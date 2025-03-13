北海道滑雪度假村疑爆疫　旅客全家染諾如病毒　醫生倡多飲水排毒

有旅客在北海道度假村感染諾如病毒，其女兒更突發抽搐窒息險休克。(jessicaaa_chung@Threads)

除了內地交流團連環爆腸胃炎，港人熱愛旅遊的目的地之一的日本，近日多地亦接連出現食物中毒事件。有網民在社交平台表示，北海道Kiroro Clubmed度假村在今年3月爆發大規模諾如病毒感染，但度假村職員疏於防範，餐廳防疫措施不足，導致全家染病，5歲幼女更在進食時突發抽搐窒息險休克，送醫後確診感染諾如，批評業者危機處理失當。

網民Jessica在平台透露，全家連續第2年入住Kiroro Clubmed，上周二(4日)抵達當時已見異常，部分人在餐廳領取飯盒，但度假村員工沒配戴口罩，也無消毒措施，故未察覺病毒爆發。

不過，上周三(5日)晚間度假村廣播表示，有逾百人腸胃炎。事主和家人隨即向接待人員詢問狀況，獲回覆餐廳及共用設施保證安全。他們因此便如常去餐廳用餐。然而周四(6日)凌晨，事主女兒及家人集體上吐下瀉，詢問接待專員是否染上諾如病毒及藥物安排。員工僅建議補充電解質排出病毒，如有需要可協助預約醫院。

事主續指，家人繼後持續腹瀉和嘔吐而一直留在房間，直至嘔吐停止才開始嘗試進食，但到餐廳到發現，餐廳堂食人數零丁，員工分餐時戴上口罩，又稱目睹其他旅客查詢腸胃炎情況時，職員避重就輕及推托地回應。

至上周六(8日)退房當日，事主5歲女兒在房間吃白粥時，突然手握拳全身僵硬、眼球上吊、嘴巴歪一邊、臉色發紫失去意識。事主緊急實施哈姆立克法急救後，女兒雖吐出部分食物，呼吸仍薄弱，處癱軟狀態。事主隨即抱着女兒從8樓奔至大廳求救。職員協助招救護車。但度假村僅提供氧氣設備。

女兒其後昏迷近40分鐘後才逐漸恢復呼吸，但短暫記憶喪失，誤以為仍在房間吃粥。度假村才派出中日文雙語主管陪同到醫院檢查，並承諾負擔醫療費用。醫院檢驗糞便後確認女兒感染諾如病毒，幸經治療後平安返家。

事主控訴，度假村對於病毒傳染危機處理及公共衞生管理等的緊急應變能力低下，以消極態度對感染者「不聞不問」，亦隱瞞消息，直至家屬向媒體反映後，度假村才加強餐廳進出的手部消毒與分餐措施。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，諾如病毒雖多數患者可自癒，但高風險人群容易導致病情變差，包括孕婦、嬰幼兒、老人、長期病患者和免疫系統較弱人士。不過，諾如病毒並非細菌，抗生素對此病並無效用。曾又說諾如的傳染性很高，尤其氣溫低的環境，病毒存活性高，提醒市民注意個人及食物衞生，例如用餐前、如廁後應清潔雙手；避免生食海鮮，例如生蠔、刺身等，並使用公筷；妥善清潔及消毒諾如患者曾使用的廁所和受排泄物污染的地方。

若不幸感染，曾祈殷建議多補充水分和電解質，並指患者通常會出現多達數十次的嘔吐和腹瀉，令水分流失極快，要多飲水防止失水過多袦現「脫水」現象，甚至引起併發症。反之，他指出染病後服用止瀉藥會令病毒無法及時排出，因此不建議服用。