美拒棄台灣　合作或能取代大陸供應鏈

美國在台協會（AIT）處長谷立言周三（12日）再接受台媒訪問，強調美國不會放棄台灣、對台承諾從未改變，也將持續協助台灣提升防衞能力。他指出，如台海爆發衝突將影響全球本地生產總值（GDP）逾10%，美國不希望見到任何武力脅迫改變台海現狀。對於晶圓代工龍頭台積電加碼赴美投資，他認為合作讓美台更強大。

谷立言表示，他在白宮與官員談及美國對台政策不變，美國總統特朗普多次強調不希望看到台海衝突發生，國務卿魯比奧也述明不會放棄對台灣的承諾。他指出，台海若發生危機，全世界經濟受害將比二戰更嚴重。對於美烏白宮會談破局在台灣引起新一波「疑美論」，他稱不應懷疑美國對台灣或印太地區的承諾，也樂見賴清德表明會把台灣防衞預算提升至GDP的3%以上。被問及台灣是否仍將是美國關稅戰目標，他拒絕回答假設性問題，但鼓勵台灣加強出口管制，台美若能互補合作，或能取代大陸供應鏈。

美國眾議院中國問題特別委員會主席穆理納周二（11日）另出席聽證會時強調，大陸製舊款晶片正以廉價攻勢大規模進入市場，可能令美國供應鏈更依賴大陸，成為國安未爆彈。他呼籲與台灣等盟友組成聯合戰線，阻止大陸向全球傾銷補貼晶片。