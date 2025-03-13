古諮會今開會討論　通過列贊育醫院及上環廣福祠為古蹟

古物諮詢委員會今日（13日）開會，討論將西營盤舊贊育醫院主樓及上環廣福祠列為為古蹟。多名委員在會上表示，兩座建築物具有歷史文化價值，贊成列為法定古蹟。而古諮會主席許焯權則表示，會將古諮會的建議向身兼古物事務監督的發展局局長推薦，根據《古物古蹟條例》將這兩座歷史建築物，列為法定古蹟。

舊贊育醫院已有過百年歷史，於1922年啟用，是本港第一所華人婦女產科醫院，樓高四層，設有地庫，採用新古典主義建築風格，糅合中式元素，有紅磚外牆、圓柱及刻有前清官員的題字。1973年正式改名為「西區社區中心」，現時仍提供公共醫療保健及社區服務，很多原有的重要建築元素均保持完好和狀況良好，證明建築物在很大程度上保持原貌。

而廣福祠又稱「百姓廟」，建於1895年，主要為來自內地但在港離世的華工，提供地方安放神主牌，同時收容病人、無依者及長者，提供診治服務，亦促成了東華醫院的成立。廣福祠建於高台之上，青磚和花崗石門口的匾額和楹聯保存完好，位於前廳正脊上的石灣陶塑屹立至今，以中國小說《封神演義》為題。

委員阮肇斌表示，中國傳統社會替孕婦「接生」的婦女，並沒有經過正式培訓，贊育醫院為本港第一所華人婦女產科醫院培訓助產士，反映了香港中西文化結合的一面；委員張綺薇則說，廣福祠反映了早年外來人士來香港的歷史。而古物古蹟辦事處的文件指出有關業主及管理部門已同意當局的建議。