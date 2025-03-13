寶林茶室食物中毒案6死　檢方賠家屬1080萬新台幣

台灣寶林茶室去年3月爆發食物中毒事件，導致6死27傷，死者家屬事後向台北地檢署申請犯罪被害補償金。檢方本周開會審議後，認定本案為分店人員因過失侵害被害人生命，造成被害人家庭破碎、天人永隔，按規定補償全部死者家屬各180萬元（新台幣，下同，約43萬港元）的遺屬補償金，檢方共補償1,080萬元（約259萬港元），創下台灣食安案件犯罪被害人補償金紀錄。

寶林茶室中毒案是台灣首次發生邦克列酸（米酵菌酸的英文名音譯）中毒死亡案，經檢方調查發現，涉事A13分店所在的台北信義區平均氣溫升降大，廚房環境悶熱潮濕，是產生邦克列酸毒素的有利環境。惟分店人員明知粿條拆封應冷藏保存，卻任意將拆封粿條放在常溫下、緊鄰地面及水溝的置物籃內，持續使用該批粿條製作餐點，且一再重覆使用塑膠袋充作手套抓取粿條，導致食品遭污染。

台北地檢署今年1月21日依違反《食安法》、過失致死等罪起訴負責人黎仿軒、店長王順德、廚師周日豪、代班廚師胡清富、阮姓實習生共5人。檢方建議對黎、胡兩人分別判囚4年和4年2個月，全案由台北地方法院審理。