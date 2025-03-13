要求「等埋老婆」上車　霸道阿叔大鬧車廂

AI情人始終不及自己妻子，一名大叔為等妻子上巴士甚至不惜與其他乘客展開罵戰，在巴士上上演「舌戰群儒」。《東呼即應》近日發現網傳片段顯示，一名大叔登上巴士大鬧車廂，稱要「等埋老婆」，引發和乘客的罵戰，該大叔的霸道行為有機會觸犯法例。

近日屯門有一名大叔匆忙登上一輛巴士，並要求車長等候其妻子上車，引得同車乘客眾怒。視頻顯示，有乘客稱該大叔妻子還在路上，他就不應該先上車。大叔則反問有甚麽不對，覺得自己的做法完全無問題。車長一直未能開車，也引得樓上乘客下來查看情況，同時不少乘客也在勸阻該大叔不要一直大聲叫嚷，但他依然大聲聲稱自己並無過錯。

擾攘一陣子，司機終於開車，但該大叔仍對司機大聲叫嚷，司機亦有回應及揮手。一旁乘客也提醒大叔不要再騷擾司機開車，但他反駁指，難道巴士上不能大聲講話，還指司機中途停車的行為才是真的害死人。隨後巴士埋站該男子也下車，事情告一段落。

根據《公共巴士服務規例》列明，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們注意力，任何人無合理辯解而違反條文即屬犯罪，可被罰款5,000元及監禁6個月。