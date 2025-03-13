四內地漢唐樓爆格被捕　涉盜竊21萬元財物　至少一人在逃

澳門有盜竊團夥針對唐樓單位爆格，去年12月及今年3月分別利用假鎖匙進入沙梨頭及黑沙環唐樓單位作案，盜竊合共近21萬澳門元財物。當地執法部門調查後鎖定4人身份，前日(11日)及昨日(12日)分別將4人拘捕，估計尚有至少1人在逃。

4名疑犯均為內地男子，分別姓莫，48歲；姓黃，39歲；姓莫，40歲及姓藍，33歲。報稱無業及農民，涉嫌加重盜竊被移交檢院跟進。

去年12月13日，執法人員接報沙梨頭某唐樓發生爆竊案，派員到場調查期間，發現事發單位大門未被撬毀，懷疑賊人利用假鎖匙進入單位作案。經調查，人員發現案中首嫌聯同在逃男疑犯11月下旬兩度到現場踩點，並於12月2日再次到場，在逃人士在首嫌把風下以假鎖匙開門進入單位盜竊，事發後兩日離開現場並潛逃內地，直至報案當日戶主發現失竊報案求助，報稱損失5萬澳門元。

執法部門調查後鎖定疑人身份，發現案中4名男子前日一同經關閘入境，隨即對其跟蹤監視，期間人員發現案中第三及第四疑犯到黑沙環區唐樓盜竊，作案後隨即離開澳門，當日下午4時許在關閘口岸將兩人截獲。人員於藍某身上搜獲兩隻手錶、折合4.8萬澳門元的(包括澳門元、港元、人民幣、泰銖)現金及懷疑作案工具，經上述黑沙環區被盜單位戶主辨認後，確定為當日在單位失竊的財物，合共價值15.8萬澳門元。

另外，執法人員昨日於氹仔某大廈亦成功截獲準備作案的首嫌及次嫌，經排查後確定該大廈未有單位失竊。由於4人一同入境，人員相信4人同屬一個團夥，將追查失竊物品及在逃人士下落，案件有待後續調查。