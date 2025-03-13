國務院通過今年重點工作分工方案　部署速遞包裝減量化

國務院常務會議周三（12日）在北京舉行，討論通過《國務院2025年重點工作分工方案》，審議通過《國務院關於修改〈快遞暫行條例〉的決定（草案）》。

會議指出，剛閉幕的十四屆全國人大三次會議審議通過的《政府工作報告》，明確了全年經濟社會發展目標任務，各部門、各單位要主動對號入座，以更強烈擔當、更積極作為把各項工作任務完成好，以實幹實績兌現向人民作出的承諾。此外，要細化措施加快落實，與各種不確定因素搶時間，同時密切跟蹤形勢變化，做好政策儲備，確保需要時能及時推出、盡快見效；也要強化對地方的指導支持，在要素保障、科技創新、改革開放先行先試等方面制定支持政策、拿出具體方案，並加強部門間協同聯動。

至於《國務院關於修改〈快遞暫行條例〉的決定（草案）》，將推動速遞包裝綠色化、減量化、可循環，加快形成綠色生產和生活方式。會議指出，要堅持系統治理、協同治理，鞏固速遞企業主體責任，對上游生產企業、商家和下游消費者加強引導規範，推進全鏈條治理；也要完善速遞包裝綠色轉型的綜合性支持政策，有效降低包裝、回收、清洗、調撥等營運成本。