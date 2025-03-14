香港電訊服務全面多元　實踐互聯生活方式

隨着新興科技及人工智能（AI）迅速發展，無論是工作、生活、娛樂，科技已成為智慧生活不可或缺的重要一環。植根香港逾150年的香港電訊，一直與時並進，為香港人連繫生活，現時提供的服務亦已遠遠超過電訊範疇。集團以龐大的固網、寬頻和流動通訊為骨幹，配合全面的增值服務、豐富的娛樂內容及數碼生態圈，支援市民在家居內外的各種日常生活需要，實踐「互聯的生活方式」（connected lifestyle），成就智慧生活，因而獲《東方日報》及《on.cc東網》頒發「超卓智慧生活企業大獎」。

憑藉強大網絡基建的優勢，香港電訊以固網、寬頻、流動通訊及媒體娛樂服務，提供獨有的「四網合一」服務，為客戶帶來無縫的網絡連接體驗。

在家居方面，集團透過網上行提供全港唯一符合第五代固網寬頻進階版（簡稱F5G-A超級寬頻）標準的固網寬頻服務。集團透過龐大的光纖網絡，支援超過5萬幢10G大廈，客戶安坐家中便可享受高速及可靠的超級寬頻網絡連接，配合Wi-Fi 7路由器，可同時支援各種網絡設備，如8K串流影片、AI及虛擬實境。

外出方面，香港電訊以高速、低時延5G網絡及全面增值服務豐富市民的生活體驗。集團的5G網絡覆蓋達到百分之九十九，全面支援客戶的流動通訊需要。為進一步滿足市民對高速及穩定的流動網絡需求，旗下1O1O及csl推出多元化增值服務，包括率先引入衞星通訊服務和衞星蛋，讓客戶即使到訪偏遠地區，亦可時刻保持聯絡。

為配合客戶對高質素服務和體驗的需求，除了電訊服務外，香港電訊還提供個人化的客戶專屬服務，如1O1O Home提供一站式智能家居及網絡解決方案、24小時駕駛支援熱線，緊急拖車、優先預訂旗艦手機及智能產品、時尚品牌生活體驗及專屬節日禮遇等。香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示：「我們的客戶有很多是車主，他們在路上遇到問題時難免會措手不及，無論爆胎、電池無電、輕微碰撞等，我們都有專屬熱線為客戶提供支援服務。我們相信，這些貼身及個人化的專屬服務令品牌與別不同，使我們在行業內保持領導位置。」

香港電訊洞悉市場趨勢，率先將AI技術融入多個業務範疇，引領客戶一同邁向智慧生活新時代，為未來做好準備。其中，1O1O及csl全線49間專門店升級為AI Store概念店，集合全港最齊全的AI產品，並設有AI專員為客戶提供5G及AI相關資訊和指導，及24小時WhatsApp查詢熱線，方便市民隨時諮詢AI相關疑問。

客戶關係從來都是香港電訊重視的一環，而使用集團任何服務的客戶，都自動成為The Club獎賞平台的會員。香港電訊數碼投資業務The Club首席營運總監周銘成表示，現時The Club會員人數接近400萬，希望透過互聯與會員關係愈來愈緊密。會員透過使用集團服務自動賺取Club積分後，可於The Club以積分消費。

集團透過利用數碼科技，將服務進一步延伸至旅遊、餐飲、健康生活和支付等範疇，為客戶提供更多便利，同時提升生活品味。The Club利用AI和大數據等新興科技，為消費者提供個人化和符合他們喜好的產品及服務推介。周銘成表示：「隨着近年香港人的消費模式由以往購買實體產品為主，轉移至更着重體驗，加上近年政府積極打造香港成為盛事之都，平台集中向消費者推介不同類型的盛事活動和體驗，如活動門票加套票、酒店、場地餐飲或指定商戶購物折扣等，令會員更容易找到適合自己的產品和服務。」

會員以Tap & Go「拍住賞」於The Club消費，可享有額外Club積分消費回贈，換購心水禮遇。平台亦專為追求健康養生的市民，提供DrGo個人化便攜式營養補充包、Club Care各類保險供網上投保等。

近年，香港市民北上內地消費已成趨勢，香港電訊配合市民需要，在流動通訊、網絡、支付及保障等多方面便利經常穿梭兩地的市民。即使身處香港以外地方，市民亦可實踐「互聯的生活方式」，感受無縫體驗。

以一家幾口前往大灣區度假幾天為例，客戶於出發前可瀏覽The Club及Club Travel平台獲取旅遊靈感，參考及購買推介的旅遊套票連交通及酒店住宿。1O1O及csl流動應用程式提供豐富北上資訊及延伸服務，包括內地交通指南、客戶專享最新購物及餐飲優惠等，省卻資料搜集的時間。此外，客戶可視乎需要，選擇適合自己的服務計劃，如中港一卡兩號增值服務，確保身處內地亦可保持通訊及網絡暢通無阻。

過往香港人在內地使用電子支付系統，往往是一大難題。然而，隨着電子支付在內地愈趨普及，香港電訊Tap & Go「拍住賞」已於年內開通銀聯二維碼及微信支付收款碼支付選項，令客戶在中國內地以至世界各地消費更靈活方便。市民毋須轉換支付方式或開通新帳戶，同一個流動應用程式即可在香港或內地同時使用。

展望未來，香港電訊將繼續善用數碼科技於各個業務範圍及龐大的生態圈優勢，全方位豐富市民生活，成就智慧生活。