國台辦斥賴清德台獨立場頑固　陸委會回應兩岸熱話

台灣領導人賴清德周四（13日）召開安全會議，對來自大陸的5大安全和統戰威脅，提出17項因應策略。大陸國台辦發言人陳斌華當晚回應稱，賴清德的言論再度宣揚兩岸互不隸屬的分裂謬論，可見台獨立場之頑固、挑釁對抗之猖狂，也再度證明他是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。台灣陸委會當晚也就兩岸近期熱議的話題，作出回應。

陳斌華表示，賴清德在台灣變本加厲製造「綠色恐怖」，打壓台灣政治異己，煽動反中抗中，升高兩岸對立對抗，限阻兩岸交流交往。若台獨分裂勢力敢突破紅線，陸方將不得不採取斷然措施，並正告賴清德當局，玩火者必自焚，凡是搞台獨分裂的人，結果只能是粉身碎骨；凡是倒行逆施，都將自取滅亡。

賴清德周四曾公布，應落實中央及地方各級公職人員赴對岸交流揭露制度。陸委會主委兼發言人梁文傑周四回應，台灣立法院應呈報涉及機敏文件管制人員名單，但該部門從未執行過，有名單才有揭露意義。賴清德又指，應嚴禁統戰背景人士來台與在台從事統戰性質活動。梁文傑表示，歡迎到台宗教、文化交流，超出交流範圍、在台有串聯行為則不被允許。

近日有陸配女子發文鼓吹武統言論，被廢止在台依親居留許可；梁文傑表示，此類言論不是言論自由保障範圍，絕對不被允許。也有數名台灣藝人轉發「台灣必歸」貼文，梁文傑認為有時懲罰是一種支持，給予在陸藝人對於大陸政治動員有說「不」的空間。外界關注台政府清查現職軍公教人員持有大陸證件狀況；梁文傑表示，若當事人拒絕配合簽署具結書，不會以此作為懲處依據。另確認台灣通緝犯、泉州台青創業園總負責人林金城具備大陸身份，台主管機關撤銷其台灣身份。