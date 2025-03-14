搞錢色交易　海關總署前副署長孫玉寧被雙開

官媒周五（14日）報道，中共中央批准，中央紀委國家監委對海關總署前黨委委員、副署長孫玉寧嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，孫玉寧喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，違規出入私人會所；在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物；借用管理服務對象車輛，搞錢色交易；不正確履行工作職責，干預公共財政資金分配；貪婪腐化，將公權力作為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

孫玉寧嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予孫玉寧開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。