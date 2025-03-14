調查指55%港人不滿財案　54.5%受惠者不贊成「兩蚊兩折」

新一份《財政預算案》上月發表。中大香港亞太研究所最新民調顯示，有55%受訪者對今年的預算案感到不滿意；在開源方面，68.5%認為今年的預算案做得不足夠；至於節流方面則有63.3%受訪者認為做得不足夠。

香港中文大學香港亞太研究所於今年2月26日至3月11日期間共成功訪問了711位18歲或以上的港人。結果顯示55.0%受訪者對今年的預算案感到不滿意，表示滿意的只有8.0%，而普通/一半半則有32.9%；在開源方面，68.5%認為今年的預算案做得不足夠，23.2%認為足夠。至於節流方面則有63.3%認為做得不足夠，28.7%認為足夠。

是次調查亦有詢問受訪市民是否贊成兩蚊優惠更改為「兩蚊兩折」。結果顯示50.2%受訪者表示贊成或8.7%非常贊成，30.6%不贊成、14.1%非常不贊成。另外，若從受訪者的年齡作進一步分析，經統計顯著性檢定顯示，計劃的受惠人士，即60歲或以上人士及非受惠人士，即18至59歲人士，他們對「兩蚊兩折」新安排的看法的百分比分布呈統計上的顯著差異：60歲或以上受訪者當中有54.5%表示不贊成、40.7%贊成；而18至59歲的受訪者則是表示贊成的佔大多數有55.8%，反對的有38.7%。