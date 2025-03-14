積金局預計營運赤字近9千萬元　明年檢討目標全面收回成本

積金局主席劉麥嘉軒表示，2024年強積金淨回報達8.6%，截至今年1月底，強積金制度的總淨資產值超過13,000億港元。積金局2025-26財政年度的預計營運赤字為8,944萬港元，有議員關注情況會否持續，當局指目標是2026-27年起「滅赤」。亦有議員指出，社交媒體有貼文教導市民將強積金轉到積金易平台，認為政府要做好防騙工作。

劉麥嘉軒在立法會財經事務委員會表示，佔總淨資產值約80%的股票基金及混合資產基金，過去12個月平均淨回報分別為22%及10.4%；而預設投資策略旗下的核心累積基金的平均淨回報為11.2%。因應財政預算案方針，劉麥嘉軒表示，在維持正常運作下，積金局2025-26年度會減少2%開支預算；下年度只會增加6個恒常職位及2個有時限職位，用作執行「積金易」及網絡安全工作。

文件指，積金局2025-26財政年度的預計營運赤字為8,944萬港元，較2024-25財政年度核准預算的預計赤字1.1925億港元低2,981萬，並較2024-25財政年度經修訂的預計營運赤字6,673萬港元高出2,271萬。

議員吳傑莊指預算赤字仍比去年多，關注未來會否持續。他指出現時已經節省資源、凍薪及削減開支，關注是否有增修方法。強制性公積金計劃管理局行政總監鄭恩賜表示，過去赤字一直減少，過去註冊年費一直是3個點子，但根據法例可完全收回，理論上是5至6個點子。他說明年檢討目標是全面收回成本，目標是2026-27年起「滅赤」。

議員鄧飛指出，社交媒體上有「不知道是善意還是非善意」的貼文，教導市民將強積金轉到積金易平台。他認為當局亦要做好防止網上詐騙的工作，假如有市民在假平台大筆轉帳「就大件事喇」。劉麥嘉軒指，有每日嚴謹監察，會立刻和執法部門打擊行為。

本身是積金局非執行董事的議員林振昇關注，現時只有2成多打工仔使用「積金易」，關注如何讓更多人使用平台。他舉例，假如政府會落實為低收入人士代供強積金的措施，可以透過「積金易」戶口供款，讓更多基層工友使用。他又問未來能否削減行政費。劉麥嘉軒表示，平台目標是一年來數碼使用率達50%；5年達90%。收費方面，她說有信心10年內節省41至55%行政費。