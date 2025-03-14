《反分裂國家法》實施20周年　宋濤：一中原則不容挑戰

《反分裂國家法》實施20周年座談會周五（14日）在北京人民大會堂舉行，大陸國台辦主任宋濤和全國人大常委會委員長趙樂際等出席，期間均提及「台獨」問題。宋濤批評民進黨當局倚外謀獨，嚴重破壞台海和平穩定，強調無論台海形勢如何變化，一個中國原則不能肆意挑戰。大陸國家安全部同日發表評論文章，該法「利劍高懸」，若台獨分裂勢力「膽敢以身試法」，將遭到嚴厲懲處。

宋濤先在會上發言，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割也絕不能分割。宋濤認為《反分裂國家法》清晰劃出以非和平方式，制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線，是一部捍衞國家主權和領土完整、震懾和遏制台獨分裂的法律，具有重要意義和深遠影響。大陸願在一個中國原則和九二共識基礎上，同台灣社會各界共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。趙樂際亦表示，解決「台灣問題」，實現祖國完全統一，是黨內矢志不渝的歷史任務。

大陸國安部周五發表以「利劍高懸：《反分裂國家法》施行20周年」為標題的評論文章，指過去20年來台獨勢力屢屢挑釁，但始終未敢觸碰《反分裂國家法》的紅線。惟期民進黨當局仍持續推進「漸進台獨」，甚至試圖謀求「法理台獨」，這些行徑已嚴重影響台海和平穩定，也威脅到兩岸關係發展及台灣民眾的安全與福祉。文章最後警告，有能力和信心繼續用好《反分裂國家法》這柄利劍，對台獨分裂勢力和外部干涉勢力依法予以堅決打擊和嚴正懲戒。