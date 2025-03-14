傅崐萁轟北檢　違法搜索票帶走種花草員工

台灣國民黨立院黨團總召傅崐萁位於花蓮吉安鄉住所周五（14日）遭北檢搜索，傳跟之前他向全台40位國民黨和無黨籍候選人協調提供競選指甲刀修容組、帽子等有關。傅崐萁受訪時表示，是職工宿舍被搜而他的住所，重申案件與他無關，怒斥北檢對案件沒有管轄權，是「政治追殺」在野黨。北檢回應指辦案並無預設立場，檢察官均秉持客觀中立之態度查明事實，請外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。

傅崐萁指出，是職工宿舍被搜而非其住家，另外檢方拿早已經偵結的競選小物案，再次偵辦，甚至是從台北直下花蓮搜索，以偵辦競選小物團購之名來恫嚇。他稍早強調，過去民進黨在野時強調司法要獨立，不能為執政者成為打擊異己政治追殺工具，非常遺憾司法現在無法真正獨立，一開始先對民進黨籍鄭文燦下手，黨內追殺異己，再對黨外前民眾黨主席柯文哲。

傅崐萁表示，所謂紀念小物，2024年立委選舉前、民進黨各地立委候選人就不斷檢舉，當時各地地檢署都在偵查，不止對整個團購過程是不是紅錢，甚至資金都非常清楚，進出口完稅、繳稅很清楚，沒有一件違反選罷法。他指，現在遺憾由賴清德慣用的北檢，毫無管轄權來花蓮搜索員工宿舍，帶走家中種花種草的員工。賴清德宣布要用軍事法庭，對付所有宗教團體，所有的台商，此時此刻再來搜索在野黨國會議員，用這種卑劣方式重炒案子。