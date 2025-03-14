搗破4宗海路走私案檢逾3.5億元貨　包括電子器材及黑膠唱片

香港海關近期接連破獲4宗涉及利用大型商業船隻進行走私的案件，一共檢獲總值逾3.5億港元的走私貨物；若然貨物被成功走私到內地，估計可逃避4,600萬港元的稅款。

本月1日及3日，海關港口及海域科聯同有組織罪案調查科展開聯合行動，打擊海路走私活動。期間，關員透過情報分析及風險評估，鎖定3個準備經遠洋船運往南韓、泰國及馬來西亞的40呎貨櫃，並在驗貨場進行查驗。

資料顯示，3個貨櫃分別報稱載有電子設備、數據線、喇叭、手提電腦、手機及網絡設備等。惟關員進行X光檢查時，發現各個貨櫃均有可疑影像，其裝載物的顏色深淺不一，與所報稱的貨物不符。

而在本月3日，海關區域巡邏船亦於本港西南面水域截查一艘正開往內地的內河船，留意到船上一個報稱載有電源適配器的貨櫃有可疑，於是作出進一步查驗。

關員對上述4個貨櫃作仔細檢查後，發現櫃內均載有未列艙單貨物，包括集成電路、顯示器、路由器、黑膠唱片、手提電腦及車輛零配件等，估計市值高達3.55億港元。

調查人員表示，不法分子是利用虛假申報作為掩飾，例如將高價的電子產品及配件，虛報為低價值的電源適配器及電子設備，企圖蒙混過關。調查亦發現，不法分子會再將相關貨物偷運到內地，從而逃避稅項，賺取更多利潤。案件仍在調查中，不排除之後有人被捕。