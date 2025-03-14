掌摑情婦扯手指致骨折　已婚懲教助理襲擊罪成　判180小時社服令

已婚二級懲教助理跟女網友發展婚外情，之後兩人疑因致電妻子的問題發展爭執。期間他涉掌摑情婦，又扯她的手指。涉案二級懲教助理經審訊後，被裁定對他人身體加以嚴重傷害及普通襲擊罪成，今（14日）在荃灣法院（暫代區域法院）被判接受180小時社會服務令。

現年35歲被告李旨裕，報稱任職公務員。據法官引述辯方指，被告已婚，育有一子一女，2012年加入懲教署，擔任二級懲教助理。他被控於2023年1月3日，在油麻地登打士街20 號某單位非法及惡意對女子X的身體加以嚴重傷害，以及於同日同地襲擊女子X。他另被控於同年1月5日，在香港某地方威脅女子X會使其名譽遭受損害，意圖使她受驚。經審訊後，他被裁定傷人及普通襲擊罪罪成，刑事恐嚇罪則不成立。

控方案情指，2022年被告透過交友程式認識X，及後發展婚外情，同年8月同居於油麻地一單位。2023年1月3日晚上10許，被告想落街致電妻子，X問為何不在家中致電，兩人爭執，期間被告掌摑X的臉，扯X的中指，將X撞向牆壁。X到醫院求診，發現中指中間部份骨折。法官今日判刑時指，接納被告沒有預謀犯案，是一時情急才施襲，謂被告因此極有可能失去工作及收入，十分可惜。報告顯示，被告的妻子已原諒他。法官認為可以給予機會，就兩罪判接受80小時及180小時社服令，刑罰同期執行，即總刑期180小時社服令。

案件編輯：DCCC 1045/2023