暖多一日又降溫　清涼天氣到「春分」　期間最低12°C

下周四(20日)便是廿四節氣中的「春分」，代表春季的中段，亦是一年當中晝夜等長的日子，且天氣不穩定，乍暖還寒。天文台預料明後兩天(15日及16日)有驟雨及雷暴，明日日間雖然溫暖，不過一道冷鋒將抵港，並有驟雨及雷暴，入夜後北風增強，明晚氣溫開始下降，一天內氣溫相差6度；翌日將進一步降溫，當日起一連5天期間最低為攝氏14度，部分地區更低見攝氏12度。未來9天冷暖不定，大家謹記保暖啦！

分區天氣預報顯示，明日全港最低氣溫徘徊在攝氏18至19度之間；下周日各區最低溫降至攝氏15度或以下；而下周一(17日)更為清涼，大部分地區最低為攝氏13度，其中打鼓嶺及石崗低至攝氏12度。

受潮濕的偏東氣流影響，明日初時廣東沿岸能見度較低，天文台預料現時影響華南北部的低壓槽會發展為一道冷鋒，並在明日向南移近沿岸地區，該區會有驟雨及雷暴。受冷鋒相關的東北季候風持續影響，下周日(16日)沿岸地區天氣轉涼，風勢頗大。下周初至中期該區天色好轉，天氣乾燥，早晚清涼。預料東北季候風會在下周後期稍為緩和，廣東地區日間氣溫回升。

根據九天天氣預報，明日大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎攝氏19至25度，初時能見度較低，稍後有幾陣驟雨，局部地區可能有雷暴，晚間北風增強，氣溫下降；下周日將進一步降溫，早晚清涼，最低為攝氏15度，初時有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光及乾燥；翌日氣溫更低，早上相當清涼，最低為攝氏14度，大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥；隨後一連3天維持清涼天氣，介乎攝氏15至22度；下周五(21日)起的3天繼續放晴且乾燥，氣溫稍微回升，介乎攝氏17至25度。