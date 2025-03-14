網約車繞路致考試遲到　男生入稟索賠4萬元人民幣

內媒周五（14日）報道，一名考生去年坐網約車前往貴州貴陽某學校參加考試，詎料原本3.3公里、預計不用10分鐘的路程、因網約車繞路而用了47分鐘，最終行了11公里，導致考生遲到。考生稱考試遲到影響其正常發揮，導致其錯失「上岸」機會，起訴網約車平台公司索賠4萬元（人民幣，下同，約萬港元）。貴陽市白雲區人民法院周四（13日）公布此案，判決網約車平台公司賠償考生2,000元（約港元）。

事主小馬指出，考試遲到影響了其正常發揮，導致其錯失上岸機會，網約車司機具有不可推卸的直接責任。在與網約車平台公司協商賠償無果後，小馬一紙訴狀將該公司告上法庭，要求賠償其損失。法院審理認為，小馬打車的目的是準時參加考試，案涉行程的不合理地長、導致原告未能準時參加考試，一定程度影響了原告考試的發揮。但考試成績與考生的綜合素質、準備是否充分等因素息息相關，小馬未說明其筆試成績與進入面試的最低分數相差多少。因此，法院認為，小馬遲到10多分鐘與其未能進入面試並不存在必然的因果關係。

但遲到對考試的負面影響是客觀存在的，考慮到小馬因本次考試投入了時間和精力，也花費了報考費、車費、住宿費等費用，法院從公平原則考量，酌情支持網約車平台公司賠償小馬2,000元，以彌補其遭受的損失。案件宣判後，雙方均未提起上訴。